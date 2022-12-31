Майже 90% українців підтримують боротьбу з РФ, незважаючи на блекаути, - соціолог Паніотто

Переважна більшість українців не погоджується з тим, що задля якнайшвидшого досягнення миру та припинення обстрілів слід припинити збройну боротьбу проти Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. І лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії", - наголосив він.

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Він також уточнив, що згідно з серпневим опитуванням, мир на умовах володіння лише підконтрольними територіями підтримували 11% респондентів. Для 28% прийнятний мир без повернення окупованого Криму та Донбасу, а 88% виступають за повернення всієї території станом до 2014 року.

В інших дослідженнях соціологи інакше ставили питання та просили обрати між двома варіантами. Перший полягає у можливості відмови від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру, другий - за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій.

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"Ми ставили ці питання з травня по грудень, останні дані отримали буквально днями, вони ще не оприлюднені. Здавалося б, люди повинні втомлюватися від війни і бути більш готовими до миру зараз, ніж 8 місяців тому, але цього поки що не відбувається. Більшість обирає другий варіант - жодних територіальних поступок: травень 82%, липень 84%, вересень 87%, грудень 85%, різниця між 85 і 87 статистично незначна. Отже українці зараз не налаштовані ні на які територіальні компроміси", - додав Паніотто.