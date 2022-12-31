У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла, - ДТЕК
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У Києві та трьох областях України застосовують екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.