У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла, - ДТЕК

У Києві та трьох областях України застосовують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Також читайте: Стан енергомереж контрольований, - Yasno про повернення до стабілізаційних графіків у Києві