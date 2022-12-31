У кількох района Києва лунають вибухи, Попередньо, загинула 1 особа у Солом’янському районі, 7 осіб дістали поранення, - Кличко (оновлено)

У Києві лунають вибухи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Він додав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - сказав мер.

Пізніше очільник міста повідомив, що також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському: "Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця".

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що пошкодження зазнав готельний об‘єкт. Також, він зазначив, що у Солом'янському районі Києва уламки потрапили у приватний будинок.

Мер Віталій Кличко заявив, що попередньо, відомо про 1 загиблого у Солом'янському районі Києва. Кілька осіб постраждали.

Кличко розповів про трьох постраждалих жінок та двох чоловіків у Солом'янському районі. Їх госпіталізують.

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - розповів мер про ситуацію станом на 14:55.

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