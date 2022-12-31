У кількох района Києва лунають вибухи, Попередньо, загинула 1 особа у Солом’янському районі, 7 осіб дістали поранення, - Кличко (оновлено)
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Він додав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.
"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - сказав мер.
Пізніше очільник міста повідомив, що також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському: "Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця".
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що пошкодження зазнав готельний об‘єкт. Також, він зазначив, що у Солом'янському районі Києва уламки потрапили у приватний будинок.
Мер Віталій Кличко заявив, що попередньо, відомо про 1 загиблого у Солом'янському районі Києва. Кілька осіб постраждали.
Кличко розповів про трьох постраждалих жінок та двох чоловіків у Солом'янському районі. Їх госпіталізують.
"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - розповів мер про ситуацію станом на 14:55.