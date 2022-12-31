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Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено "Палац Україна". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські загарбники вдарили по столичному готелю.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята".

Терористи та вбивці! Розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - йдеться в повідомленні.

Тимошенко також опублікував фото пошкоджень "Палацу Україна".

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - прокоментував він.

Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 01
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 02
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 03
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 04
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 05
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 06
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 07
Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено Палац Україна 08

Також читайте: У кількох района Києва лунають вибухи, Попередньо, загинула 1 особа у Солом’янському районі, - Кличко (оновлено)

Топ коментарі

  • Migel Blanco
    россияне это народ *******
  • Evgen Karpenko
    Росіяне,- це не народ...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    рашистьі не люди.
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