Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено "Палац Україна". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по столичному готелю.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята".



Терористи та вбивці! Розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - йдеться в повідомленні.

Тимошенко також опублікував фото пошкоджень "Палацу Україна".

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - прокоментував він.

















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