Путін записав привітання: з новорічного - лише заставка, всі слова - про війну

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із новорічним привітанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення було опубліковано невдовзі після настання Нового року на далекому сході РФ.

Путін записав звернення на фоні людей у військовій формі. Свої попередні привітання він записував на фоні Кремля й снігу. У відео нема жодних атрибутів Нового року.

Російський диктатор назвав 2022-й роком поворотних подій, що нібито закладають основу майбутнього та незалежності, за які сьогодні "борються росіяни".

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Він заявив, що "чітко відокремив мужність та героїзм від зради та малодушності". Вторгнення російських військ в Україну Путін кілька разів назвав "доленосними" та "поворотними" подіями. Путін окремо нагадав про анексію чотирьох українських областей, назвавши їх "історично російськими землями", і заявив, що "моральна правота" у війні з Україною нібито перебуває на стороні Москви.

Путін окремо привітав з Новим роком російських військових-окупантів.

Звернення Путін закінчив словами про те, що необхідно йти "тільки вперед" та "перемагати".

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