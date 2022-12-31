Путін записав привітання: з новорічного - лише заставка, всі слова - про війну
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення було опубліковано невдовзі після настання Нового року на далекому сході РФ.
Путін записав звернення на фоні людей у військовій формі. Свої попередні привітання він записував на фоні Кремля й снігу. У відео нема жодних атрибутів Нового року.
Російський диктатор назвав 2022-й роком поворотних подій, що нібито закладають основу майбутнього та незалежності, за які сьогодні "борються росіяни".
Він заявив, що "чітко відокремив мужність та героїзм від зради та малодушності". Вторгнення російських військ в Україну Путін кілька разів назвав "доленосними" та "поворотними" подіями. Путін окремо нагадав про анексію чотирьох українських областей, назвавши їх "історично російськими землями", і заявив, що "моральна правота" у війні з Україною нібито перебуває на стороні Москви.
Путін окремо привітав з Новим роком російських військових-окупантів.
Звернення Путін закінчив словами про те, що необхідно йти "тільки вперед" та "перемагати".