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Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА (оновлено)

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Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили 7 повітряних цілей, у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані КМВА.

"В районі Києва знищено 7 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків:

- у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

- у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".

- у Печерському районі руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.

У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.

Пізніше у КМВА уточнили, що постраждали 16 осіб.

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