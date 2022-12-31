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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних областях, - Шмигаль

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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних областях, - Шмигаль
Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив глава уряду.

Шмигаль відзначив роботу сил ППО та подякував їм.

"Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - підсумував прем'єр.

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Топ коментарі

  • Player New
    Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
  • Константин Чуприна 2d5e24c9
    Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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