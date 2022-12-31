Внаслідок удару по Хмельницькому, поранено семеро людей, троє - у тяжкому стані, - ОВА
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У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у тeлеграмі.
"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом.
Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!" - написав Симчишин.
За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, внаслідок обстрілу постраждало семеро цивільних осіб. Чоловік та дві жінки перебувають у тяжкому стані.
Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи.