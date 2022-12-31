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Цього разу окупанти били по житлових районах, навіть не по енергетичній інфраструктурі. Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами, - Кулеба

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Цього разу окупанти били по житлових районах, навіть не по енергетичній інфраструктурі. Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей. Росія повинна бути вигнана зі свого місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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