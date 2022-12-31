Внаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані,- Кличко
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Кількість постраждалих унаслідок російської масованої ракетної атаки в суботу в Києві зросла до 20 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.
Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.