Внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано 2 житлові будинки, 12 - пошкоджено, - мер Сєнкевич

31 грудня російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"2 житлові будинки зруйновані вщент. 12 житлових будинків пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна", - зазначив очільник міста.

За словами Сєнкевича, також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.

"Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять", - підсумував він.

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