Із початку війни з полону РФ вдалося визволити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний центр

Із початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок, загалом відбулося 35 обмінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Координаційного штаба України з питань поводження з військовополоненими.

"Загалом за цей рік під контролем Президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Загалом за час війни було проведено 35 обмінів.

Як зазначили в команді Координаційного штабу, робота над подальшими обмінами не припиняється.

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