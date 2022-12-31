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Зеленський привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю

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Зеленський привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю, а також обговорив із ним співпрацю Української та Ізраїльської держав у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Особисто привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими державами, зокрема у безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися теми реалізації української формули миру", - написав Зеленський.

Нетаньягу став прем'єр-міністром Ізраїлю вшосте.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
  • Макс Полиграф
    Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
  • Alex Kalinin
    як добре, що два еврея привіталися.
    як пагано що обом Україна байдужа.
    як страшно, що одне з них призедент!
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