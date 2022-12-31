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Росіяни влучили у військовий об’єкт та АЗС у Хмельницькому, госпіталізовано 8 цивільних, - ОВА

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Росіяни влучили у військовий об’єкт та АЗС у Хмельницькому, госпіталізовано 8 цивільних, - ОВА
Сьогодні, 31 грудня, російські загарбники вдарили по Хмельниччині, зафіксовано влучання у військовий об’єкт та АЗС.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий обєкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.

"Наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина (22 роки) - у важкому стані. Віримо в наших медиків!" - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Та ця військова частина була секретною ще за часів Брежнєва. Зараз, з розвитком цієї техніки - вже нічого секретного. Хмельничани знають за неї майже все. Так, це фронтова частина, хоча і в тилу, але касапам докучає аж ну. Та навіть ми знаємо, що вона робить, що нещодавно зробила... але ж... ну, режим тиші... будемо дотрмуватись.

    До речі, судячи з усього, військова частина не особливо постраждела.. А от сусідня заправка - таки да. Але навіть її не жалко. Оскільки вона належить місцевому бонзі-олігапрху, адепту і спонсору касапів, ригів, опезеже.
    Короче, промазали касапи своїми ракетами. По великому рахунку. Заправку не шкода, а от випадковим людям біля неї - невпереливки... Може, доведеться їм допомагати...
  • Валентина Саюн c856325a
    Другий об'єкт військовий за сьогодні. Хтось "допомагає ".
  • Ан Мур
    кому ти віриш?
    Все, що пов'язано з Г+Г - це лайно.
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