Росіяни влучили у військовий об’єкт та АЗС у Хмельницькому, госпіталізовано 8 цивільних, - ОВА

Сьогодні, 31 грудня, російські загарбники вдарили по Хмельниччині, зафіксовано влучання у військовий об’єкт та АЗС.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий обєкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.

"Наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина (22 роки) - у важкому стані. Віримо в наших медиків!" - підсумував він.

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