Визволення українських полонених 31 грудня 2022 року. Кадри СБУ. ВIДЕО
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Служба безпеки України оприлюднила кадри визволення українських полонених 31 грудня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессслужба СБУ.
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!
Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!", - зазначається у повідомленні.