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Визволення українських полонених 31 грудня 2022 року. Кадри СБУ. ВIДЕО

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Служба безпеки України оприлюднила кадри визволення українських полонених 31 грудня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессслужба СБУ. 

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
  • Вася Шевченко f77d76ba
    До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

    Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
    якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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