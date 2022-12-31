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Сьогоднішній обстріл України здійснили 5 російських літаків ракетами "Х-101" та "Х-555", - Ігнат

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Сьогоднішній обстріл України здійснили 5 російських літаків ракетами "Х-101" та "Х-555", - Ігнат
Було близько 5 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, які здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555" по території нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації Ту-95мс, це бомбардувальники- ракетоносці. Було близько п’яти цих літаків і здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555", які зазвичай вони (російські загарбники - УНІАН) запускають. Це далекобійна високоточна зброя…Зараз маємо інформацію по 12 знищеним цим крилатим ракетам", - повідомив він.

Він зазначив, що під час ракетних ударів ворог запускає розвідувальні БПЛА не стільки з метою відстежити враження цілей, скільки виявити позиції української ППО.

"Навіть не стільки наслідки цікавлять ворога, хоча вони теж цікавлять, а місце розташування наших ППО - це важлива інформація для ворога. І коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку аби в режимі реального часу мати таку інформацію про їхнє розташування", - сказав Ігнат.

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Топ коментарі

  • Vadim Smirnoff
    У нас полно дальнобойного асфальт и куча предателей в ОП ! Это главное
  • Алекс Мышкевич
    Были у нас дальнобойные ракеты.
    И без всяких бы.
    Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
    Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.

    От такие бы
  • Перехватчик
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