Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони. ФОТОрепортаж
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Російський диктатор Путін записав новорічне привітання в оточенні "військових". Проте у мережі помітили жінку, яка вже неодноразово з’являлась із Путіним в інших "амплуа".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед присутніх "військових", які стоять позаду Путіна під час новорічного привітання, у мережі користувач помітили жінку. Вона вже не вперше з'являється на заходах із Путіним.
Цього разу вона зображує з себе військову.
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із новорічним привітанням.