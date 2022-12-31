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Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони. ФОТОрепортаж

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Російський диктатор Путін записав новорічне привітання в оточенні "військових". Проте у мережі помітили жінку, яка вже неодноразово з’являлась із Путіним в інших "амплуа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед присутніх "військових", які стоять позаду Путіна під час новорічного привітання, у мережі користувач помітили жінку. Вона вже не вперше з'являється на заходах із Путіним.

Цього разу вона зображує з себе військову.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із новорічним привітанням.

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Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони 01
Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони 02
Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони 03

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Sav UA
  • Бенина Мама
    Тётка на 3-х фото одинаковая, а вот Куйлы везде разные.
    Но ничего, ЗСУ всех их найдёт и закопает.
    Слава Украине !!!
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