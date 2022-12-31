Кілька російських ракет під час сьогоднішнього обстрілу до України не долетіли, - Повітряні сили

Під час сьогоднішнього обстрілу України кілька російських ракет не долетіли та впали на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Повітряних сил.

"За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється).



Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

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