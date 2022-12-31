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Шестеро озброєних вагнерівців втекли у Ростовську область РФ із навчального центру на окупованій Луганщині

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Шестеро озброєних вагнерівців втекли у Ростовську область РФ із навчального центру на окупованій Луганщині
На Луганщині шестеро ув’язнених втекли з території навчального центру ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський Комерсант.

Видання зазначає, що чоловіки озброєні, орієнтування на їхній розшук надійшло до Ростовської області, де вони можуть перебувати.

Навчальний центр ПВК розташований у Краснодонському районі окупованої Луганщини. За даними видання, ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному — Росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
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  • Tema9
    Напевно втекли щоб зробити новорічне шоу кацапам.
  • Анжей b106d7a9
    Хай вернеться та смерть і розруха, яку ці підери принесли Україні.😡😡😡
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