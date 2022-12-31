Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у двох храмах Києво-Печерської лаври
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У суботу, 31 грудня 2022 року, на території Києво-Печерської лаври священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами
Як інформує, Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі юристка Вікторія Кохановська, що представляє інтереси даної релігійної конфесії.
"31 грудня у святинях нашої Києво-Печерської лаври, в Успенському соборі і Трапезному храмі, змовкне православна молитва. На жаль, так вирішила держава", - зазначила вона напередодні, 30 грудня.