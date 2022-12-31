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З Новим роком! Роком нашої перемоги, - Зеленські

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З Новим роком! Роком нашої перемоги, - Зеленські
Увечері 31 грудня Володимир та Олена Зеленські опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах риторичні питання та відповіді, присвячені Новому року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі.

Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є.

Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи.

Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ.

Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі.

Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики.

Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато.

Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю.

З Новим роком! Роком нашої перемоги", - зазначається у тексті. 

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Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
  • Павло ШОвте
    Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
    Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
  • Віктор Степаненко
    На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
    І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
    Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
    його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
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