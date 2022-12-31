Визволення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом, - Гайдай
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Деокупація Кремінної на Луганщині дозволить розосередити сили окупантів під Бахмутом.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни на Луганщині виснажені через власну безглузду тактику. Очікується, що в січні-лютому на росіян очікує чергова хвиля мобілізації. Коли звільнимо Кремінну, відкриємо дорогу на Старобільськ, а також шлях на Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Останнє розосередить сили рф під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську.
"Колаборанти розуміють, що повторення 2014 року для них не буде – покарання неминуче. Тому постійно думають, куди саме бігтимуть з Луганщини", - додав очільник обладміністрації.