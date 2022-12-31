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Ми глибоко обурені ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві, - посольство Японії

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Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у тексті. 

Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.

За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко

Топ коментарі

  • Панас Стець
    казус белі - Японія має повне право об,являти кацапії війну і забирати окуповані кацапами території Курил і Сахаліну. можуть весь Далекий схід в якості контрибуції забирати.
  • Zart Arn
    Карафуто

    Острова "Сахалін" не існує, є Карафуто і він - японський.

    Японці, які пережили російське вторгнення у 1945 році та все ще живуть на Хоккайдо та в інших частинах Японії, вже визнали: в Україні повторюється те, що вони бачили на власні очі. Формально Японію змусили відмовитися від прав на Карафуто... (с)
  • Валентина Саюн c856325a
    Забрело на фейс відео від Раїси Кириченко. Які чарівні українські пісні. Моя Черкащина...Тихої тобі Новорічної ночі, тихої ночі,Україна
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