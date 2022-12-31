Ми глибоко обурені ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві, - посольство Японії
9 05944
Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства.
"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у тексті.
Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.
За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".
A Japanese journalist suffered from shelling near the Palace of Ukraine.— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) December 31, 2022
More news here 👉 https://t.co/S95ZiWIv7E pic.twitter.com/97j6Lq9GiY