Ми глибоко обурені ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві, - посольство Японії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у тексті.

Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.

За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".

