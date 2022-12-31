Новини • Війна

Цьогоріч Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку. ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

2 32415
Цьогоріч Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку. ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у 2022 році Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами", - наголосив Боррель.

За його словами, у ЄС "рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін зачитав звернення на фоні перевдягнених у військових співробітників охорони. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

  • Radchenko86
    З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
  • irenka ko
    Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

    Смерть кацапам!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини