Розраховуйте на Францію, - Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
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31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Dauphine.
Макрон пообіцяв продовжувати "безвідмовно" допомагати Україні "до перемоги". Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.
"Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", - сказав він.