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Розраховуйте на Францію, - Макрон згадав Україну у новорічному зверненні

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Розраховуйте на Францію, - Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Le Dauphine.

Макрон пообіцяв продовжувати "безвідмовно" допомагати Україні "до перемоги". Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.

"Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", - сказав він.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • т р у д а р ь
    Старый мираж Запада о прекрасном русском народе, который терзается в лапах чекистской диктатуры, не повторится. Эта сказочка сдохла
  • Коди Смарт
    Давайте вже про Воронєж, там вже бавовна якась!
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