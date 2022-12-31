Росіяни знищили або пошкодили 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко
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В Україні внаслідок російської агресії пошкоджено або знищено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу FREEДOM.
"Понад 1200 об'єктів культурної інфраструктури пошкоджено або знищено в Україні", - сказав він.
Ткаченко додав, що росія цілеспрямовано знищує українську культуру. Він зазначив, що у відповідь на це в Україні відбувається знесення пам'ятників російським діячам культури та перейменування вулиць, названих на їхню честь.
"Це природна відповідь суспільства на російську агресію проти української ідентичності", - наголосив міністр.