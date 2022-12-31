Протягом 31 грудня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження рашистів, 1 позиції ЗРК та 1 пункту управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів, які авіація та артилерія ЗСУ завдала по російських окупантах 31 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб