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Протягом 31 грудня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження рашистів, 1 позиції ЗРК та 1 пункту управління, - Генштаб

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Протягом 31 грудня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження рашистів, 1 позиції ЗРК та 1 пункту управління, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів, які авіація та артилерія ЗСУ завдала по російських окупантах 31 грудня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    слушаем наше ПВО ! и ВСУ ! - им есть что врагу сказать, а нам что нашим родным душевно пожелать!
  • Шимус
  • Вася Шевченко f77d76ba
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