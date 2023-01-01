У ніч з 31 грудня на 1 січня у російському Бєлгороді спрацювала ППО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Про роботу ППО Гладков заявив о 23:49: "Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У селі Нова Нелідівка вибито вікна у чотирьох приватних домоволодіннях. Обхід території продовжується".

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