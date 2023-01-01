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На Київщині спрацювала ППО. У столиці також чутно вибухи від роботи протиповітряної оборони

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На Київщині спрацювала ППО. У столиці також чутно вибухи від роботи протиповітряної оборони
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Києву та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35.

"Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав Кулеба о 00:41.

Мер Києва Віталій Кличко о 00:48 повідомив, що у столиці чутно вибухи, і також підтвердив роботу ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні у новорічну ніч оголошено повітряну тривогу

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Тупой кацап думает что испугает Украинцев которых сам черт боится.
  • V 2af7597c
    Чогось я вірю, що якщо усі українці на Новий Рік побажають москалям подохнути, то так і буде
  • Petrov Viktor
    рабсеяне, скоро сухари вместо оливье жрать будете.
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