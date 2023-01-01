На Київщині спрацювала ППО. У столиці також чутно вибухи від роботи протиповітряної оборони

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Києву та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35.

"Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав Кулеба о 00:41.

Мер Києва Віталій Кличко о 00:48 повідомив, що у столиці чутно вибухи, і також підтвердив роботу ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні у новорічну ніч оголошено повітряну тривогу