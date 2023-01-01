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Внаслідок удару росіян Херсон у новорічну ніч залишився без електроенергії, - ОВА

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Внаслідок удару росіян Херсон у новорічну ніч залишився без електроенергії, - ОВА
У новорічну ніч росіяни залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.

"Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", — додав голова ОВА.

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Ось на що здатні варвари терористи ,щор б ви виздихали разом з бункерним щуром.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Зато Белгород не остался. Ах ну да мі ж не террористы.....
  • Petrov Viktor
    Тримайтеся херсонці.
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