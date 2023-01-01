Найкращий для нас салют - на складах окупантів. Найкращий подарунок - цифри у звіті Генштабу, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у новорічному привітанні.
Він зазначив: "Найкращий для нас салют – на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу.
Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього.
Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися".
Президент підкреслив: "Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців.
Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок.
Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними.
Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог.
Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків.
Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі – вірні".