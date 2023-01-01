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Найкращий для нас салют - на складах окупантів. Найкращий подарунок - цифри у звіті Генштабу, - Зеленський

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Найкращий для нас салют - на складах окупантів. Найкращий подарунок - цифри у звіті Генштабу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що бажає всім українцям одного - перемоги. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у новорічному привітанні.

Він зазначив: "Найкращий для нас салют – на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу.

Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього.

Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися".

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Президент підкреслив: "Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців.

Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок.

Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними.

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Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог.

Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків.

Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі – вірні". 

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    А президент в 22-му році в лютому підтримував ЗСУ і народ країни? Чи про шашлички всяку херню плів? Чи він армію не скорочував? Чи він Чонгар не розміновував? Чи ракетну програму не закривав? Чи танкову частину біля кордону з білокацапами не розформовував? Чи вагнерівців, які зараз вбивають українців, не відпускав? Чи багато ще чого не робив своїм тупим малороським мозком папріколу гдє-то пасєрєдінє пєрєстать стрєлять? Не треба робити з гімна кулю. Але 73% довбодятлів і далі роблять свою справу, і це не лікується.
  • Andriy
    Я тобі ще раз кажу-цей гівнюк 4 рази відкосив від армії. І пофіг, що це було раніше. Ухилянт керує армією. Це сором
  • Pan Lipko
    «Воїнів - до своїх родин. Полонених - до своїх домівок.»

    зрадників до в'язниць!
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