У новорічну ніч сили ППО знищили 32 повітряні цілі над Києвом, - КМВА. ФОТО
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Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 повітряні цілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
"За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.
У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.