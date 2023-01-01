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У новорічну ніч сили ППО знищили 32 повітряні цілі над Києвом, - КМВА. ФОТО

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Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 повітряні цілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.

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У новорічну ніч сили ППО знищили 32 повітряні цілі над Києвом, - КМВА 01

Топ коментарі

  • Скажений
    І не тільки над Києвом. У нас так гепало шо й стіни тряслись...І били кацапи знову сильно, але очевидно шахіди були збиті ше в повітрі, бо сяяло так шо зарево на півнеба було. Молодці ПВО !
    Слава ЗСУ, Слава Україні !
  • SlavaGeroyam
    вони навіть не свині і не собаки....а якесь гівно.
  • Advokat Savchuk
    Москалі не люди. Спростуйте, доведіть протилежне
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