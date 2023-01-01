У новорічну ніч сили ППО знищили 32 повітряні цілі над Києвом, - КМВА. ФОТО

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 повітряні цілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.

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