Брак артилерійських боєприпасів завадить армії РФ підтримувати високий темп операцій, - ISW

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть помітнішими до березня 2023 року.

Російські сили нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій.

ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції і в інших місцях в Україні.

Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, що є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

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