За останній тиждень до лікарні Біловодська на Луганщині було доставлено майже 350 поранених окупантів, - Генштаб

Окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 січня щодо російського вторгнення.



"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників", - йдеться в повідомленні.

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