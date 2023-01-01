За останній тиждень до лікарні Біловодська на Луганщині було доставлено майже 350 поранених окупантів, - Генштаб
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Окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 січня щодо російського вторгнення.
"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників", - йдеться в повідомленні.