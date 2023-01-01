Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 106 720 осіб (+760 за добу), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 1 січня 2023 року становлять приблизно 106 720 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
танків - 3031 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6084 (+9) од,
артилерійських систем - 2021 (+5) од,
РСЗВ - 423 (+0) од,
засоби ППО - 213 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 269 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1792 (+46),
крилаті ракети - 723 (+12),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4720 (+13) од,
спеціальна техніка - 181 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.