Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 106 720 осіб (+760 за добу), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 1 січня 2023 року становлять приблизно 106 720 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6084 (+9) од,

артилерійських систем - 2021 (+5) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1792 (+46),

крилаті ракети - 723 (+12),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4720 (+13) од,

спеціальна техніка - 181 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.