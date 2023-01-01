30 грудня у Запорізькій області поранено до 160 окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки, - Генштаб
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Окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 січня щодо російського вторгнення.
"30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.