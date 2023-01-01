У новорічну ніч знищено 45 ворожих дронів "Shahed", - Повітряні сили

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.

"Тринадцять у 2022-му і 32 - у 2023 році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", - йдеться у повідомленні.

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