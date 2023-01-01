Атака дронами на Київщину: пошкоджено об’єкт інфраструктури
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Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахедами.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників.
"Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - йдеться у повідомленні.