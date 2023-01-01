Вранці окупанти завдали ударів по Куцурубській та Очаківській громаді на Миколаївщині, пошкоджено житлові будинки, підприємство

Окупанти вночі та вранці вдарили по двох громадах у Миколаївському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"М. Миколаїв:



Вчора, 31 грудня, о 14:00 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.



Миколаївський район:



Вчора, 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 04:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає.



Також зранку, 1 січня, о 04:50 під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.



Крім того, Кім повідомив із посиланням на повітряне командування "Південь", що вчора, 31 грудня, з 22:00 по 23:30, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

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