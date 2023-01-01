Ракетні атаки з боку РФ можуть загрожувати Україні й після перемоги, - Буданов

Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік, не може убезпечити Україну від подальших обстрілів з боку Росії.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Практична площина - на початку вихід на адмінкордон 91-го року, далі вже все інше. Коли ми вийшли на кордони 91-го року, можна як після закінчення Другої світової війни 9 травня відзначати, ну, у нас буде якась інша дата", - сказав він.

Буданов зазначив, що це все ж таки не є закінченням всіх процесів війни. На його думку, вже після перемоги України РФ може запускати кілька ракет на місяць.

"Чи зупинить Росія свій терор? Вони ж можуть далі робити прикордонні обстріли та запускати 2-3 ракети на місяць... досить багато питань", - сказав глава ГУР.

Він також зазначив, що після перемоги з'являться й інші питання, з якими необхідно буде розібратися.

"Далі ж треба відновлювати країну, дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти", - додав він.

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