Вночі на Черкащині працювала ППО, - ОВА
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У новорічну ніч на Черкащині працювала ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники в новорічну ніч тримали небо над нами! Країна-терорист знову масовано атакувала Україну з повітря. За повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, загалом знищено 45 "шахедів". ППО працювала і на Черкащині. Слава воїнам Повітряних Сил!", - інформує він.
Про результати роботи ППО в регіоні не повідомляється.