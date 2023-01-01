Вночі на Черкащині працювала ППО, - ОВА

У новорічну ніч на Черкащині працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники в новорічну ніч тримали небо над нами! Країна-терорист знову масовано атакувала Україну з повітря. За повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, загалом знищено 45 "шахедів". ППО працювала і на Черкащині. Слава воїнам Повітряних Сил!", - інформує він.

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Про результати роботи ППО в регіоні не повідомляється.