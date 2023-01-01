З наслідками цієї війни доведеться боротися у 2023 році, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда значну частину новорічного привітання присвятив Україні та розв’язаній проти неї російській війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польський TVN24.

Дуда зазначив, що у 2023 році доведеться долати такі наслідки війни, як енергетична криза, підвищення цін, уповільнення економіки, невпевненість у тому, що буде завтра.

"Треба сказати прямо: у всьому цьому винна імперська політика путінської Росії. На жаль, наслідки цієї війни в наступному році раптово не зникнуть, нам ще доведеться з ними боротися", – заявив він.

Польський президент додав, що жорстока російська агресія проти незалежної і демократичної України принесла смерть, біль і страждання. Дуда визнав, що війні в Україні "досі не видно кінця".

"Ми в Польщі, як ніхто інший у світі, щодня на власні очі бачимо величезність людських трагедій. Ми зустрічаємо матерів і дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від жахів війни", – зазначив він.

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