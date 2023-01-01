Вчора окупанти вдарили по житловому сектору Миколаєва шістьма ракетами типу "Іскандер", - Кім

Вчора, 31 грудня, російські окупанти атакували Миколаїв шістьма ракетами типу "Іскандер".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Миколаїв був обстріляний 6 ракетами типу "Іскандер", за даними ЗСУ. Треба ж бути такими дерев'яними, щоб такими ракетами житловий сектор атакувати", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що 31 грудня Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також здійнялася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

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