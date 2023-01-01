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Голова "Укренерго" Кудрицький про ймовірність блекауту: Теоретично може загрожувати, але найгірше ми вже пройшли

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Голова "Укренерго" Кудрицький про ймовірність блекауту: Теоретично може загрожувати, але найгірше ми вже пройшли
Російські атаки на енергосистему Україну теоретично можуть спричинити блекаут. Проте на практиці така ймовірність доволі низька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміка цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.

За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Кудрицький вважає, що "російська воєнщина на полі бою з українською енергосистемою" мало що може продемонструвати.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде дедалі більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - додав він.

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