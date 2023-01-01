Голова "Укренерго" Кудрицький про ймовірність блекауту: Теоретично може загрожувати, але найгірше ми вже пройшли
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміка цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.
За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Кудрицький вважає, що "російська воєнщина на полі бою з українською енергосистемою" мало що може продемонструвати.
"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде дедалі більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - додав він.