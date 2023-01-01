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Посол Брінк про атаку дронами у новорічну ніч: Боягузливо. Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза

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Посол Брінк про атаку дронами у новорічну ніч: Боягузливо. Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку російських окупантів у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомило диппредставництво США.

"Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - зазначила Брінк.

Також читайте: Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість США, - посол Брінк

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Поставлений Німеччиною ЗРК IRIS-T показав приголомшливу ефективність.

    За словами Віталія Кличка, показники ефективності IRIS-T, який несе чергування у Київській області, становлять "100 пострілів - 100 влучень".
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • саша паламарчук
    Українці так, а зе малороси як і кацапи-з гімна.
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