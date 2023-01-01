Посол Брінк про атаку дронами у новорічну ніч: Боягузливо. Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку російських окупантів у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України в 2023 році.