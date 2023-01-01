Посол Брінк про атаку дронами у новорічну ніч: Боягузливо. Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза
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Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку російських окупантів у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України в 2023 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомило диппредставництво США.
"Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - зазначила Брінк.