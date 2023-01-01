В окупованій Луганщині поспіхом затвердили так звану "нову конституцію ЛНР", загарбники продовжують примусову паспортизацію, - ОВА

Перед Новим роком колаборанти поспіхом затвердили так звану "нову конституцію ЛНР". Згідно з новоприйнятим документом, главу "ЛНР" обиратимуть виключно депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

Російські загарбники та їхні посіпаки перед Новим роком встигли затвердити нову так звану "нову конституцію ЛНР".

"Навіщо вибори – так званого главу "ЛНР" обиратимуть виключно депутати. Перед Новим роком колаборанти поспіхом затвердили так звану "нову конституцію ЛНР". Її ухвалили "депутати народної ради". І саме вони, згідно із цим папірцем, тепер обиратимуть "главу республіки". Думка народу у так званій "ЛНР" тепер вже офіційно не важлива", - йдеться в повідомленні.

Також продовжується примусова паспортизація. Зокрема, посилено паспортний контроль на кордоні із Бєлгородщиною. З 1 січня почав діяти особливий режим в'їзду через автомобільні пункти пропуску "Валуйки", "Ровеньки" та залізничний пункт пропуску "Валуйки".

Тож, пропуск через адміністративний кордон відтепер здійснюється тільки за наявності документа, що засвідчує особу. А саме, паспорта РФ, так званих "ЛНР" та "ДНР", для дітей – свідоцтва про народження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 9 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб