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"Русский военный корабль...": у посольстві США під новорічний обстріл обрали улюблену фразу 2022 року

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"Русский военный корабль...": у посольстві США під новорічний обстріл обрали улюблену фразу 2022 року
Американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час обрали фразою року послання для російського корабля.

Про це розповіли в офіційному Twitter посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"В укритті сьогодні серед ночі, під час безжальних обстрілів РФ по Україні, дипломати американського посольства у Києві провели опитування щодо нашої улюбленої фрази 2022 року. Переможцем, без несподіванки, стало "Русский военный корабль…", - зазначили у посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дякуємо за майстерність українській ППО, Україна переможе, - посольство США

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Боже бережи Америку та її дипломатів!
  • Colt
    Люблю американцев.
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