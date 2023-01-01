"Русский военный корабль...": у посольстві США під новорічний обстріл обрали улюблену фразу 2022 року

Американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час обрали фразою року послання для російського корабля.