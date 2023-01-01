Росія має запас ракет на 2-3 потужні обстріли, - Скібіцький

Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатен ворог.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами "Іскандер". Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику. Й наближаються до закінчення запаси "Калібрів". Набагато зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час", - розповів Скібіцький.

Він уточнив, йдеться, за мірками РФ, про високоточне озброєння - це крилаті ракети Х-101, Х-555 та "Калібри".

Він додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося.

Нагадаємо, очільники ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що у Росії ракет вистачить ще на 2-3 масовані обстріли, арсенал швидко скорочується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масовані обстріли, арсенал швидко скорочується, - Буданов