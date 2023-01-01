Минулої доби російські загарбники 40 разів обстріляли територію Херсонщини, є поранені, - ОВА

Російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон армія РФ атакувала 18 разів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей дістали тяжкі поранення внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами, - ОВА