452 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 січня 2023 року більш ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинуло та понад 876 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора України.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 40", - йдеться в повідомленні.



Так, під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.



31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на м. Запоріжжя зазнала поранень 14-річна дівчинка.



Також 31 грудня через артобстріл м. Херсон поранено двох дітей віком 12 та 13 років.



30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Дальнє Донецької області зазнала поранення 13-річна дівчинка.



Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

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